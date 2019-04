Paola Rojas aclara si tiene noviazgo con 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- En septiembre del año pasado, Paola Rojas subió varias fotos con Saúl 'El Canelo' Álvarez previo a la pelea contra Gennady Golovkin y ahora aclaró si tiene una relación con el boxeador mexicano.

En entrevista con Imagen Entretenimiento, la conductora rechazó que tenga una relación con el 'Canelo'.

Ay, no, por favor. No me hagan líos con 'El Canelo'. Para nada, estuve en un par de peleas por temas de fundaciones que él ha estado apoyando”, declaró.