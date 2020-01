‘Nadie puede regresarme lo que me quitaron’, se expresa Paola Pliego tras fallo

CDMX.- Tras el fallo de un juez, quien ordenó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pagar 15 millones de pesos a la esgrimista Paola Pliego, la deportista, quien ahora representa a Uzbekistán, aseguró que su demanda era con el fin de buscar justicia, porque nadie puede regresarle lo que le quitaron.

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Paola Pliego aseguró que la demanda no se trató de algo económico, porque los sueños, el trabajo, los sacrificios y el sentir que estás haciendo algo especial en tu vida no tienen precio.

Es importante no confundir esto con un final feliz, nadie puede regresarme lo que me quitaron, nada puede compensar por lo que he pasado, lo hecho, hecho está”, señaló.