Necaxa se queda sin técnico; ‘Me voy agradecido’, dice Memo Vázquez

Aguascalientes.- Tras la eliminación de Necaxa de semifinales del Apertura 2019, Guillermo Vázquez dejó de ser técnico del equipo y en la conferencia de prensa se despidió.

Señalando que estuvieron tranquilos porque dieron todo en el partido de vuelta, faltó el gol que les hubiera dado el pase, si ganaban a Rayados.

No lo pudimos conseguir. Una lástima, pero así es, alguien tenía que pasar. Me voy tranquilo, en general, del trabajo que se hizo. Me voy agradecido con los jugadores, por el esfuerzo que hicieron. Con la familia Tinajero. El equipo tuvo una identidad, una gran lucha”, declaró Vázquez.