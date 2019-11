El 'Negro' Santos llama tronco a Pulido

México.- Parece ser que no todos están muy contentos con el título de goleo logrado por el jugador de las Chivas de Guadalajara, Alan Pulido y es que fiel a su causa el ícono americanista, Antonio Carlos Santos no dudó ni un minuto en criticar dicho logro del atacante mexicano.



El exfutbolista del América criticó el desempeño del jugador del Rebaño Sagrado asegurando que en su cuenta existen penales regalados, pero la cosa no quedó ahí y además lo calificó como un "tronco".

Con tantos penales regalados a ti cualquiera sale campeón en esta liga no dejas de ser un tronco",

Con tantos penales regalados a ti cualquiera sale campeón en esta liga no dejas de ser un tronco https://t.co/c3ZF25e6j2 — Carlos Santos (@negrosantos13) November 25, 2019

Recordar que un atacante mexicano no lograba salir campeón de goleo desde que Ángel Reyna lo consiguió en aque lejano Clausura 2011.