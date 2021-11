¡Se va en camilla! Neymar sufre grave lesión en partido del PSG

Neymar sufrió una grave lesión este domingo en el partido del París Saint-Germain (PSG) ante el Saint-Étienne, correspondiente a la Liga Francesa. Incluso tuvo que salir en camilla, con lágrimas y sin poder caminar.

Su equipo ganaba el encuentro en el Estadio Stade Geoffroy-Guichard cuando cerca del final, al astro brasileño se le torció el tobillo luego de una entrada de Maçon.

Desde las primeras imágenes de la señal televisiva se vio lo fuerte de la lesión. Mientras “Ney” mostraba signos de mucho dolor cuando lo estaban atendiendo. No pudo salir de su propio pie y entró la camilla por el atacante.

En lo futbolístico, el PSG sacó la victoria 3-1 de visitante, en la primera vez que Sergio Ramos aparece como titular. Sin embargo, parece que será un resultado muy costoso, ya que una de sus estrellas estaría fuera de las canchas por algún tiempo.

Minutos después del encuentro, Neymar publicó una fotografía en Instagram en la que también luce preocupado por su tobillo izquierdo, aunque siendo optimista de salir adelante.

De la misma manera, Mauricio Pochettino quiere esperar los estudios que se le hagan a Neymar, quien en varias ocasiones de su carrera ha sufrido lesiones en los tobillos.

"Tendremos que ver cómo está mañana pero en televisión las imágenes son impresionantes. Ojalá que no sea gran cosa y que vuelva pronto a la plantilla, pero la acción no es buena. No hay nada más que decir por el momento, salvo el dolor que sintió en la pierna con el tobillo torcido. Mañana tendremos los exámenes y ya veremos", declaró el técnico después del duelo.