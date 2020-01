Ni tan fea; afición adquiere exótico jersey de Club León

León, Guanajuato.- Un nuevo año merecía un nuevo atuendo, así lo entendió la afición esmeralda que a horas de iniciar el primer partido del Clausura 2020, llenó la tienda oficial del Club León para adquirir la nueva camiseta que la institución anunció como su tercer uniforme.

Me gustó la playera, a muchos les parece una pantalla estrellada pero a mí me gustó mucho, me la compré", aseguró Diego Toledo quien aprovechó que su equipo jugaba en casa para estrenar su nueva indumentaria.