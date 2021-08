‘No voy a permitir que te burles de adicciones’, defiende Nicole a su papá JC Chávez de 'Travieso' Arce

CDMX.- Mediante varios videos en Instagram, Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, se expresó por los comentarios de Jorge ‘Travieso’ Arce, defendiendo a su papá y pidiéndole que no se burle de las adicciones.

Asegurando que no quiere faltar el respeto a ‘Travieso’ Arce, Nicole Chávez se dirigió hacia el boxeador, asegurando que siente decepción y repulsión por los comentarios en contra de sus hermanos, entre ellos Julio César Chávez Jr, pidiendo que los hijos de ‘Travieso’ no caigan en adicciones.

Nicole Chávez aseguró que ‘Travieso’ Arce al hablar de Julio César Chávez demuestra que el ‘Campeón Mexicano’ sigue vigente y también mencionó que Arce se disculpó con Chávez por sus comentarios.

No seas hipócrita, si uno va a decir algo, dígalo bien y más usted, que ya es un señor grande, con hijos, sosténgalo; no ande lloriqueando y pidiendo perdón, porque acá nadie quiere saber de ti”, añadió Nicole Chávez.

La hija de Julio César Chávez mencionó que entiende que una cosa sea los dichos del ‘viejito picudo’, los comentarios en Twitter, pero otra son los comentarios que hizo ‘Travieso’ Arce y aseveró que ella siempre defenderá a su familia.

Estas historias las hice, no defendiendo a Julio César Chávez, campeón mundial o a mis hermanos boxeadores; ahora sí que fueron de una hija de un ex adicto, que ha vivido el proceso de un familiar en adicción, que he sufrido muchísimo, entonces no voy a permitir que vengas burlarte de eso”, añadió Nicole Chávez.