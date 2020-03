Niegan prisión domiciliaria a Ronaldinho, pero en cárcel tiene TV y disfrutó asado

Asunción, Paraguay.- El ex futbolista Ronaldinho seguirá en prisión, ya que un juez determinó no dar prisión domiciliaria al ex jugador de FC Barcelona. Pero, en la prisión ha podido disfrutar de un asado y hasta tiene televisión.

De acuerdo con el juez Gustavo Amarilla, se determinó que Ronaldinho siga en prisión, ya que de dar prisión domiciliaria, podría escapar.

No podemos correr el riesgo de que esta investigación termine, debido a una fuga o una salida de Paraguay. La libertad de Ronaldinho podría significar la obstrucción de la investigación o el escape”, mencionó el juez.

Ronaldinho ha pasado las últimas cuatro noches en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Asunción.

Disfrutó asado

En los pasados días, diversas fotos de Ronaldinho en la cárcel, se filtraron en redes sociales y en varias de éstas, se puede ver al ex futbolista disfrutando de un asado.

En las fotos, se observa Ronaldinho con varios de los internos, realizando un asado e incluso hay una mesa.

Ronaldinho en un asado dentro de la prisión en Paraguay



También, en la cárcel, Ronaldinho tiene una habitación privada con dos camas, televisión e incluso un ventilador, pero tiene que compartir el baño.

El pasado viernes, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira fueron arrestados en un hotel de Asunción, debido a que ingresaron a Paraguay con pasaportes falsificados, pero éstos, de acuerdo con el futbolista y Roberto, les fueron entregados por la empresaria Dalia López, a quien se le impartió una orden de arresto, pero sigue fugitiva.