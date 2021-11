‘No se expulsó a nadie’, aclara Nikita Mazepin situación en antro de CDMX

CDMX.- Durante su estancia en la Ciudad de México, el piloto de Haas, Nikita Mazepin, protagonizó una discusión en un antro de Polanco y ahora aclara que nadie fue expulsado y por qué se dio la situación.

En entrevista para ‘MotorSport’, Nikita Mazepin declaró que nadie fue expulsado y se molestó con los elementos de seguridad, debido a que no dejaban entrar a uno de sus acompañantes.

Mazepin señaló que estuvo por algunas horas en el antro y sobre el tema, el jefe de equipo de Haas, Gunther Steiner, declaró que aún no ha visto el video, pero sabe que el piloto tuvo una discusión con elementos de seguridad.

No he hablado con él, porque no lo he visto. Creo que el tema es porque alguien no podía entrar al lugar y simplemente (Mazepin) trató de exponer su punto de vista”, declaró Steiner.