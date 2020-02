‘No busco chisme, creo a mi fuente y a Herrera’; señala Franco tras tema Ochoa

CDMX.- Tras la aclaración de Miguel Herrera sobre que no tiene orden de alinear a Guillermo Ochoa como portero titular de América, el comentarista Adal Franco dio su postura en su cuenta de Twitter y en el programa ESPN am, señalando que no busca chisme y cree a Miguel Herrera, así como a su fuente.

En su cuenta de Twitter, Adal Franco señaló que la información que dio a conocer en la mañana del martes 11 de febrero, coincide en dos puntos, agradeciendo a Miguel Herrera por tener la apertura para hablar abiertamente.

Lamento desilusionar a quienes creyeron que me regañaron. Nunca he sido de mentir, no es mi estilo y ahora no fue la excepción”, añadió en otra publicación.

Al aire @SportsCenter_nt con @CrisAlexESPN y un servidor por ESPN1. Y si, platicamos lo que ocurrió hoy con Miguel Herrera. Lamento desilusionar a quienes creyeron que me regañaron. Nunca he sido de mentir, no es mi estilo y ahora no fue la excepción. Pónganle!! — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) February 11, 2020

En ESPN am, Adal Franco tuvo un espacio para hablar sobre el tema, explicando que fue “bombardeado” en Twitter por americanistas, y no hace publicaciones para ganar seguidores, ni para crecer y no inventa chismes.

Estimado @MiguelHerreraDT como te lo dije al aire: “ni chisme ni buscar crecer.” La información que YO dije al AIRE coincide en varios de tus puntos explicados, menos uno. Aún así, gracias por tener siempre la apertura para hablar abiertamente. Saludos. pic.twitter.com/mZNtWo9aRF — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) February 12, 2020

Franco explicó que de los tres puntos que dijo el martes, dos son ciertos: sobre la exigencia de Herrera a Ochoa de salir más y sobre que Óscar Jiménez juega mejor con los pies, con respecto a Memo.

De los tres puntos que yo dije, dos son verdad, uno, según Miguel Herrera, es mentira y yo le creo a Herrera”, declaró.

Cuestionado por Álvaro Morales sobre si sigue creyendo a su fuente, Adal Franco señaló que sí y la verdad es la que el comentarista quiera.

Posteriormente, Morales volvió a cuestionarlo sobre la fuente y por qué le cree, a lo que Franco respondió que esa fuente le informó sobre la inversión de 50 millones de dólares en Chivas, la llegada de siete refuerzos, así como que Luis Fernando Tena se iba a quedar en el Rebaño.

‘Joserra’ bromeó conmigo, dijo

Sobre el comentario que hizo José Ramón Fernández sobre “no inventar nada”, Adal Franco explicó que el comentarista lo hizo en tono de broma.

Lo que dijo José Ramón al final fue en tono de broma, hay muy buena relación entre José Ramón y yo, no busquen tres pies al gato, lo dijo de broma. No pasa nada”, declaró.

"NO VUELVAS A INVENTAR NADA"



Jose Ramón a Adal Franco sobre el tema Memo Ochoa y Miguel Herrera pic.twitter.com/3lje9w63M6 — Tyo Wilin (@Tyowilin) February 11, 2020

El martes por la noche, también Adal Franco mostró que estaba saliendo de un estudio médico y lo que tenía en la cabeza no era un detector de mentiras.

Igual, gracias por bombardear mi Twitter. No los voy a leer, sé que me quiere mucho, todos”, señaló.

Saliendo de un estudio médico y NO es un detector de mentiras como quisiera más de un americanista. �� Igual, gracias por bombardear mi Twitter. No los voy a leer, se que me quieren mucho, todos. pic.twitter.com/hzrQZIFWvE — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) February 12, 2020

Adal Franco conduce ESPN am, junto con Sergio Dipp, Carolina Padrón y Álvaro Morales.

