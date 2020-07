“No coincidíamos en el proyecto deportivo”: Gustavo Quinteros revela por qué salió de Xolos

Buenos Aires.- A un mes de su salida de Xolos, Gustavo Quinteros platicó en exclusiva con Súper Deportivo sobre el paso al costado de dio de común acuerdo con la institución, por “no coincidir en el proyecto deportivo”.

¿Cómo tomaste lo que pasó?

Yo creo que era algo que tarde o temprano se iba a dar porque no coincidíamos en el proyecto deportivo, más que nada en la incorporación de jugadores. Fue una de las diferencias, en verdad, la única diferencia que hubo. El club trabaja de otra manera y lo mejor fue esto. Más allá que la decisión fue de ellos, estaba de acuerdo.

¿A qué le llamás proyecto deportivo?

A lo que significa la constitución del plantel, la elección de jugadores. El proyecto deportivo es eso: armar, charlar, elegir. Algo que me pasó en Universidad Católica por citarte un ejemplo: Ni yo impuse ni el club me impuso. Siempre terminábamos eligiendo en base a un presupuesto junto a la oficina de scouting comandada por el “Tati” (el director deportivo José María Buljubasich).

¿Qué balance hacés de tu paso por Xolos?

Creo que fuimos de menor a mayor porque muchos refuerzos nos llegaron tarde. Deportivamente llegamos a una final de Copa MX, que no se pudo jugar por la pandemia. Y veníamos bien porque habíamos ganado los dos últimos partidos: en Toluca de visitante y de local ante Pachuca.

¿Era el gran candidato Rayados para esa final?

No nos sentíamos menos que Monterrey porque veníamos en alza, te soy honesto. Más allá de que ellos eran los últimos campeones de la Liga y que tienen un gran poderío económico que quizás nosotros no.

¿Te pasó alguna vez esto de no coincidir en el proyecto deportivo?

Sólo en Emiratos Árabes. El club eligía los jugadores y yo no compartía. Yo como entrenador me gusta charlar, dialogar, estar de acuerdo, pero nunca imponer.

¿Y se lo planteaste a la directiva?

Hubo varios casos que el club hacía esfuerzos, de jugadores que compartíamos a la hora de traer, pero no terminaban llegando por cuestiones económicas. Y luego llegaban futbolistas que no eran elegidos por las dos partes. Como entrenador, uno quiere ser partícipe de las decisiones. Que quería un consenso, no elegir todo yo. El último caso fue el de Sebastián Villa, que el club hizo un gran esfuerzo por traerlo, pero no se pudo y llegó otro futbolista en otra posición (Edwin Cardona).