‘No creo que cometan esa torpeza’, Hugo no ve a La Volpe en Pumas; no se descarta para ser DT

CDMX.- En Futbol Picante, el extécnico de Pumas, Hugo Sánchez declaró que no cree que la directiva de Pumas cometa la torpeza de contratar a Ricardo Antonio La Volpe como director técnico y el ‘pentapichichi’ no se descarta para tomar el puesto.

Cuestionado por José Ramón Fernández sobre la candidatura de Ricardo La Volpe para la dirección técnica de Pumas, Hugo Sánchez aseguró que el tema no está a debate.

No creo que cometan esa equivocación y esa torpeza los dirigentes de Pumas, tiene que ser de arraigo Puma y alguien que tiene que ver con Pumas. Alguna otra excepción, que sea positiva y no negativa”, declaró ‘Hugol’.

Sánchez Márquez defendió que el nuevo técnico debe ser alguien de extracción puma, alguien que haya salido del equipo.

Con Pumas, Hugo Sánchez ganó un bicampeonato en el Clausura 2004 y Apertura 2004 de Liga Mx, así como un Campeón de Campeones.

David Faitelson también cuestionó a Hugo Sánchez sobre si volvería a dirigir a Pumas, a lo que el exgoleador señaló que tiene un compromiso con ESPN, es un momento delicado por la pandemia por COVID-19, pero no se descarta.

No lo descarto, es mi casa, soy puma al 100% como bien saben; por supuesto, yo podría contribuir, colaborar. Obviamente no ha habido ninguna llamada telefónica de algún directivo. Cuando se me necesita, se me requiera, ya saben que siendo mi casa, podría acceder sin ningún problema”, declaró.