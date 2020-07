‘No era penal, Chivas está para pelear por el título’, asegura Ricardo Peláez

CDMX.- Entrevistado en el programa ‘Línea de 4’ de TUDN, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, dio su versión sobre lo que le dijo al árbitro que marcó penal a favor de Cruz Azul en la final de Copa GNP por México y aseguró también que Chivas está para luchar por el título.

Cuestionado por Francisco Javier González, Ricardo Peláez consideró que no era penal el que marcaron en los últimos minutos del encuentro, y mencionó que estaba en un palco a 20 pasos de la cancha. Al finalizar el encuentro, él bajó la escalera hacia la cancha, donde se dio el diálogo.

Se da el diálogo con el árbitro, respetuoso, porque nunca hubo un insulto, lo pueden checar en el audio; cuestionándoles nada más, por qué inventar que no es, cuando saltan los dos jugadores. Finalmente, el fondo de esto es la molestia”, declaró Peláez.

Peláez aseguró que, pese a que fue un torneo amistoso, Chivas, como equipo grande, debe pelear por todos los títulos, ya sean nacionales e internacionales, por lo que dieron seriedad a la Copa GNP por México.

Hubo cierta molestia, en especial porque no es penal, saltan los dos jugadores y ahí lo dejamos”, declaró.

Cuestionado por Hugo Salcedo sobre los objetivos de Chivas para el torneo Guard1anes 2020, Peláez aseguró que están para pelearle a equipos como Tigres, Monterrey y Cruz Azul.

Peláez comentó que, antes de la finalización del Clausura 2020, Chivas estaba en quinto lugar, en zona de calificar a la liguilla, con tres victorias en los últimos cuatro partidos y ahora, resaltó a las fuerzas básicas, así como los jugadores que han ido a Selección Mexicana.

Los objetivos no cambian, Chivas está para pelear por el título, queremos estar ahí Siempre he pensado que los objetivos y las metas tienen que ser altas y no medianas. Vamos por todo y tenemos plantel para competir a cualquiera”, señaló.