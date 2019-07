'No es cierto', señala Salcido que no corrieron a Macías de Chivas

Ciudad de México.- En el programa de Futbol Picante, el comentarista David Faitelson cuestionó al actual jugador de Veracruz, Carlos Salcido, sobre la salida de José Juan Macías de Chivas, asegurando que hubo varios integrantes del Rebaño Sagrado que lo corrieron y el ex seleccionado mexicano, aseguró que eso no es cierto.

Faitelson resaltó que Macías es un joven con otro tipo de mentalidad, alguien que tiene un preparador físico, pero cuando estaba en Chivas, algunos jugadores lo hicieron menos.

No es cierto”, respondió Salcido. “Con Macías acabó de hablar hoy, fíjate. Yo con Macías, es un chico que estimo mucho, es un chico que me encanta su mentalidad, me encanta cómo se expresa, me encanta ver en un jugador ese “yo quiero jugar, yo quiero estar”, porque se asemeja al jugador europeo”, declaró.