'No es un retroceso', dice 'Gullit', quien seguirá jugando en Europa

Polonia.- Carlos 'Gullit' Peña no se quedará sin jugar y ahora fue confirmado con el GKS Tychy del futbol de Polonia.

El mediocampista de 28 años fue fichado tras pasar los exámenes médicos y el club destacó que llega como “estrella de la Liga Mx”, tras haber ganado dos títulos de Liga con León en el Apertura 2013 y Clausura 2014.

Estoy feliz de haber llegado a Polonia y podré jugar. Esto no es un retroceso, llevo tres semanas en el País y en general me gusta y me alegro de tener la oportunidad de jugar en este equipo”, declaró Peña.