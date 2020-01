‘No está para darme consejos’, discute Jorge Pietrasanta con Álvaro Morales

CDMX.- Debido a un comentario sobre ‘Chicharito’ Hernández, Jorge Pietrasanta y Álvaro Morales discutieron en Twitter, y ‘Pietra’ señaló que Morales no está para darle consejos.

En su cuenta de Twitter, Pietrasanta tomó el tweet de José Ramón Fernández, quien señaló que a ‘Chicharito’ no le corresponde nombrarse como leyenda.

Morales aseguró que él sabe que siempre está en la mente de Jorge Pietrasanta y le recomendó que si toma, no publique en Twitter cuando esté en sus días de descanso. Pietrasanta le respondió.

No se agrande, usted no está para darme consejos. En mis descansos no bebo, trabajo. No se compare conmigo. Se lo he dicho, cuando lleve el camino andado mío, y de varios, hablamos”, respondió ‘Pietra’.