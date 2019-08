'No existe Tigres al lado de Boca', aseguran en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- André-Pierre Gignac fue de los jugadores que quería la directiva de Boca Juniors, pero no llegó y sobre este tema hablaban en 90 minutos de Fox Sports Argentina, en el que Sebastián 'Pollo' Vignolo aseguró que Tigres, lado de Boca, no existe.

Tomando la palabra, Vignolo mencionó que algunos no creían que Gignac tuviera como destino Boca Juniors, por el momento actual.

No existe Tigres al lado de Boca, como digo que no existe Cagliari al lado de Boca. Como digo, no es más Atlético de Madrid que Boca”, declaró Vignolo.