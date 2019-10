'No fue mi intención', dice aficionado, acusado de tocar a Sofía Huerta

Monterrey, Nuevo León.- El aficionado que se tomó la foto con la jugadora de Houston Dash apareció y en entrevista en el programa radiofónico RG La Deportiva, declaró que no fue su intención tocar el seno de la jugadora Sofía Huerta, acción por la que fue vetado de entrar al estadio de Tigres.

En entrevista con Willie González, David aseguró que no tuvo intención de tocar el seno de la jugadora.

No fue mi intención, yo solo quería la foto con la jugadora. Si ven la fotografía, la mirada está fija en el celular”, declaró.

David también declaró que iba acompañado de sus hijos, su hija de 16 años y su hijo de 13 años y aseguró que, por la inercia de agacharse para poder tomarse la foto, no se fijó en donde puso la mano en Sofía Huerta, ya que solo se agachó para poder tener la foto.

No quisiera que eso le pase a mi hija, soy padre de familia y se sentiría incómodo si sucediera eso a mi hija”, declaró.

En la entrevista, David aseguró que no tuvo intención de acosar a Sofía Huerta y declaró que la jugadora también se tomó fotos con su hija y otros aficionados, sin reclamarle por el presunto tocamiento.

David también declaró que hija tuvo que cerrar su cuenta de Instagram, debido a las amenazas que le han llegado.

“Mi niña tenía Instagram y ya la están atacando en Instagram”, declaró.

David señaló que ha recibido amenazas mediante redes sociales de sus familiares.

Dicen que me van a linchar, donde me vean en la calle me van a golpear. Tengo miedo, por la integridad física y mi familia”, aseguró y añadió que también recibió amenazas por mensajes de WhatsApp.