‘No fui al funeral de mi madre’, Nery dice que fue presionado para irse a Ucrania

Grecia.- Después de la Copa América 2007, donde brilló con la Selección Mexicana, Nery Castillo era uno de los jugadores más buscados y ahora confesó que fue presionado para dejar Olympiacos e ir a Shakhtar Donestk, equipo en donde no lo dejaron ir al funeral de su madre.

Hablando para el portal ‘Fosonline’, Castillo señaló que fue presionado para dejar Olympiacos, incluso cuando él quería quedarse en el club.

Después de rechazar en varias ocasiones al Shakhtar, Castillo tomó vacaciones tras su participación en Copa América en Venezuela y cuando volvió a Grecia, le dijeron que iban a reunirse con autoridades de Olympiacos.

En la reunión, el presidente Petros Kokkalis, el técnico Takis Lemonis y el gerente Ilija Ivic le comentaron que no lo querían, sumado a la oferta que hizo Shakhtar Donestk de Ucrania.

Castillo señaló que las autoridades de Olympiacos le comentaron que si no se iba, no jugaría por seis meses en el equipo.

Al final, Olympiacos recibió 20 millones de euros por el fichaje de Castillo, quien señaló que llegó mal psicológicamente a Ucrania.

Nery Castillo señaló que llegó a Ucrania mal y aseguró que en Shakthar Donetsk no lo dejaron ir al funeral de su madre.

A inicios de 2009, la mamá de Nery Castillo falleció y previamente su padre le llamó, indicándole que ella cayó en coma. Estando en Grecia, se va a Uruguay, sabiendo que tiene volver a Ucrania. El jugador mexicano llamó al entrenador de Shakhtar, pidiéndole permiso para quedarse más en Uruguay, pero se negó.

Castillo volvió a Grecia, empacó cosas para volver a Ucrania y recibe la llamada de su padre, quien le avisó que su mamá falleció.

Voy con el entrenador y le pido para ir a Uruguay para el funeral, no me dejó. Son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral”, confesó el exjugador.