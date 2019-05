'No hay que escatimar', revela Canelo en qué gasta sus millones

Ciudad de México.- Entrevistado por Adela Micha, Saúl 'Canelo' Álvarez dio a conocer cómo gasta sus millones de dólares que gana por cada pelea, asegurando que 'no hay que escatimar'.

Cuestionado por Adela Micha sobre cómo administra su dinero, el boxeador estadounidense aseguró que sí gasta, porque 'no hay que escatimar”.

No hay que escatimar en ti, en tu familia. Hay que darte tus gustos, en divertirte. En eso, lo menos que puedas escatimar. Ahorita es porque puedes”, declaró.

Canelo destacó que todo lo que gana por patrocinios, es para poder darse sus gustos y lo demás, es para inversión.

Entre sus gustos están los caballos, relojes, los autos de lujo y los viajes, porque le gusta conocer. Sobre este tema, señaló que no ha adquirido un avión, pero no es para una necesidad.

Viajó cinco veces al año, entonces, para mí no es necesidad. Me haría hacer un gasto que no es necesario”, dijo y por ello compra horas de avión.