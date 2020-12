‘No he acusado a nadie’, dice Héctor Huerta; Liga Mx expresa apoyo a Cruz Azul

CDMX.- Tras el comunicado que publicaron los jugadores de Cruz Azul, en Futbol Picante el periodista Héctor Huerta respondió que, hasta el momento, él no ha acusado a nadie y no dijo que los jugadores de la Máquina “se vendieron”. También, la Liga Mx mandó su apoyo al equipo.

Con Álvaro Morales, Héctor Huerta mencionó que él sostiene que diversos jugadores de Cruz Azul tuvieron llamadas telefónicas, previo al partido de vuelta de semifinales ante Pumas, recordando que él, desde hace 17 años, mencionó que había malos manejos por parte de Guillermo ‘Billy’ Álvarez.

Lo único que dijo yo ayer fue eso, que había dudas. En entrevista con Sergio Dipp, yo le decía que el periodista cuando tiene la sospecha de algo o cuando tiene una pista, lo que tiene que hacer es empezar la investigación. Uno no puede acusar a nadie si no tiene pruebas, por lo tanto yo no he acusado a nadie de que los Cruz Azul hayan dañado el partido”, declaró Héctor Huerta.