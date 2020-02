‘No hubo diálogo con Peláez, no quería salir de Chivas’, revela Alan Pulido

CDMX.- Entrevistado en el programa de Jorge Ramos y su Banda de ESPN, Alan Pulido señaló que nunca habló con Ricardo Peláez o Luis Fernando Tena, asegurando que no quería salir de Chivas.

Cuestionado por Caro de las Salas, Pulido respondió que nunca se dio la conversación con Peláez, o con Luis Fernando Tena.

Nunca se dio, ni tanto el entrenador me llamó para decirme ‘oye, realmente estás en nuestros planes, queremos que te quedes’, nunca hubo algo así. Entiendo su postura y la comprendo, no la comparto. No quería salir de ahí”, declaró Pulido.

Alan declaró que tomó mucho cariño a Chivas e hizo cosas buenas para el club, convirtiéndose en el campeón de goleo en el Apertura 2019.

Pulido señaló que al final, se malinterpretaron algunas palabras, ya que nunca mencionó el tema económico, pero ahora acepta que jugará para Sporting Kansas City en la MLS.

Alan Pulido aceptó que le duele ver a Chivas sin jugar bien y señaló que el equipo siempre estará en la polémica, porque “es el más grande de México”, aunque consideró que actualmente no hay elementos consagrados.

No han logrado cumplir las expectativas que se veían. Siempre lo he dicho, Chivas se reforzó bien, jugadores muy buenos, pero no están, no tienen nombre en el futbol mexicano o que ya sean consagrados”, declaró Pulido.