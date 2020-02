‘No la he leído, ni la leeré’, Morales responde a carta, tras críticas a Antuna

CDMX.- Mediante redes sociales, se difundió una carta abierta a Álvaro Morales, por sus críticas a Uriel Antuna, jugador de Chivas y el comentarista de ESPN aseguró que no la ha leído, ni la leerá.

En el programa de ESPN am, Álvaro Morales habló sobre la carta, que le escribieron los ‘chillahermanos’, agradeciendo, porque sabe que está en la mente de la afición rojiblanca.

Top de la industria, con su carta, yo hago esto. No la he leído y no la leeré. Gracias, pasamos a otro tema”, declaró, rompiendo una hoja de máquina.