'No podemos darle minutos', dice técnico de Betis sobre Diego Lainez

Betis, España.- El técnico del Betis, Quique Setién, confesó que en el primer equipo, Diego Lainez no podrá recibir más minutos de los que quisiera, pero es importante que juegue... aunque sea en el segundo equipo.

En conferencia de prensa, Setién señaló que lo más importante para el mexicano es que tenga minutos de juego, pero en Betis no ha tenido mucha actividad.

Setién añadió que si Lainez no puede jugar en el primer equipo, jugará en el equipo B, porque lo que importa es que tenga minutos de juego.

Setién también confesó que no ha visto cómo jugó Lainez con Selección Mexicana, debido a que Betis tuvo siete seleccionados y no ha tenido tiempo de verlos.

Te soy sincero, no he tenido tiempo de verlo. Tenía siete internacionales, no he podido ver todos los partidos”, dijo.