‘No les damos lo que les corresponde’, JJ Watt se siente mal por afición de Houston Texans

Houston, Texas.- Tras la derrota ante Cincinnati Bengals, JJ Watt de Houston Texans expresó su frustración, asegurando que se siente mal por la afición, que siempre apoya, y asegurando que no les han dado lo que les corresponde, porque a los jugadores les pagan demasiado.

Cuestionado sobre si ha sido la temporada más difícil en su carrera, JJ Watt no dudó en contestar que sí y mencionó que él y sus compañeros son atletas profesionales, a quienes les pagan demasiado dinero y si algunos de sus compañeros no pueden salir a trabajar, hacer las prácticas y hacer lo que les corresponde, no deberían estar en el equipo.

Hay mucha gente que nos ven e invierten de su tiempo y en dinero para comprar nuestros jerseys y otras cosas, a ellos les importa el equipo, que nos ve”, declaró Watt.

JJ Watt destacó que, pese a ser la semana 16 y tener un récord de cuatro victorias y 11 derrotas, ha habido aficionados que ven los partidos, ya sea por televisión o en el estadio, y les sigue importando la situación.

Así que, sino puedes salir a entrenar, no te presentas a tiempo, no practicas y no sales con el deseo de ganar, no deberías estar aquí. Es un privilegio, estás en el mejor trabajo del mundo”, declaró.

Watt añadió que, no importa si es la semana 16 y tienes un récord de 4-11, debes salir y dar tu mejor esfuerzo.

Hay gente que cada semana hacen publicaciones en Twitter y se acercan con nosotros para decirnos que nos siguen apoyando, aunque no tienen motivos para hacerlo, porque damos asco, pero a ellos les importamos y todavía quieren que ganemos”, añadió.

Watt aseguró que, como jugadores, a ellos les pagan muy bien, pero a los aficionados no les pagan por el apoyo, por lo que se siente mal, al no darles lo que merecen.

Por ellos me siento mal y por la gente a la que les importamos, la ciudad (Houston) y la gente que nos ama, que quiere que seamos grandes y no lo somos. Eso apesta como jugador, saber que no les damos lo que merecen”, finalizó.

En el pasado partido, Houston Texans perdió por marcador de 37-31 ante Cincinnati Bengals y acumuló su tercer partido con derrota. En el siguiente duelo, enfrentarán a Tennessee Titans, el próximo domingo 3 de enero.

Este es un líder sin miedo.



Lo de @JJWatt es de admirarse. Pocos jugadores en la #NFL han hecho esto en público y él lo acaba de hacer hoy.



El respeto de los aficionados de los #Texans se lo ganó en el campo, pero hoy se lleva también sus corazones.@maximoavance pic.twitter.com/QbmoeNwHw7 — La Nación Raider (@LaNacionRaider) December 28, 2020