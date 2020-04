‘No lloro en redes’, asegura Jürgen Damm y ya no participará con Tigres

Monterrey, Nuevo León.- Mediante su cuenta de Twitter, el aún jugador de Tigres, Jürgen Damm aseguró que ya no participará con el equipo y respondió a un seguidor, diciendo que “no llora en redes”.

En una publicación, dirigida a la afición de Tigres, Jürgen Damm agradeció el apoyo y cariño que le han dado, diciendo que al no ser tomado en cuenta, desde un principio, para eLiga Mx y al no ser tomado en cuenta con el equipo, toma la decisión de ya no participar con el equipo.

No pienso ya participar. No es un tema de orgullo, simplemente pienso que las cosas no se deben forzar y que hay que respetar las decisiones tanto del club de no ponerme, como la mía de salir en verano”, escribió.

Ahora, Damm señaló que su deseo es terminar de la mejor forma el campeonato, haciendo referencia a los títulos de Liga Mx y Liga de Campeones de Concacaf, cerrando un ciclo de cinco años con el equipo.

Asimismo, Damm pidió seguir divirtiéndose con el futbol y apoyar como siempre.

A toda la afición��⚽️ pic.twitter.com/k3vL7lZbMe — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 18, 2020

Responde a aficionado

Tras publicar su carta, un aficionado de Tigres le respondió, asegurando que debe dejar de llorar en sus redes sociales y diciéndole que si no lo alineaban era porque no era para el equipo.

Ante esto, Damm le contestó.

Por lo mismo decidí salir, hay más y mejores jugadores en mi posición y uno tiene que ser autocrítico, tomar decisiones y no caer en zona de confort. Yo acepto mi deuda y no lloro en redes para escudarme”, escribió.

Por lo mismo decidí salir, hay más y mejores jugadores en mi posición y uno tiene que ser autocrítico, tomar decisiones y no caer en zona de confort. Yo acepto mi deuda y no lloro en redes para escudarme. — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 18, 2020

En los pasados dias, Damm mencionó que no fue seleccionado en eLiga Mx, pese a ser el mejor en videojuegos e incluso se burló de la decisión, subiendo un video con el ‘baile del féretro”.

Con Tigres, Jürgen Damm ha ganado cuatro Ligas Mx, tres Campeón de Campeones y una Campeones Cup.