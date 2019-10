'No lo conozco': Jesús Martínez descarta negociar con Roberto Zermeño

León.- La directiva del Club León no negociará con el empresario Roberto Zermeño Vargas.

En entrevista con el programa Futbol Al Día Bajío, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, dejó claro que a pesar de que el Municipio deberá entregar el estadio al ‘Club Social y Deportivo León”, la directiva esmeralda no vislumbra negociación alguna con el propietario del estadio.

“Tenemos un contrato vigente”, dijo Martínez Murguía respecto al contrato de arrendamiento que el Club León tiene con el Municipio. “Me da gusto ver el compromiso que ha demostrado el Alcalde (Héctor López Santillana), el Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo), que han comentado que se va a respetar el contrato”.

Martínez Murguía durante la entrevista con Francisco Vela.

Por orden de un juez de la Suprema Corte de Justicia, el Municipio de León debe entregar a más tardar el próximo jueves el estadio, sus oficinas y el estacionamiento al ‘Club Social y Deportivo León’.

Yo no me voy a sentar con nadie más, porque el contrato nos lo dio el Municipio”.

Ni lo conoce

Ante una posible reunión entre los propietarios del Estadio León, el Municipio y el Club León, Jesús Martínez Murguía descartó su presencia y la de cualquier miembro de la institución felina.

“Yo no tendría porqué sentarme ahí (Con Municipio y Roberto Zermeño), yo tengo un contrato vigente, he estado en comunicación con el Presidente Municipal y me ha asegurado que se va a cumplir el contrato y no le veo sentido sentarme con alguien más”, agregó Martínez Murguía.

Roberto Zermeño pretende la propiedad del Estadio León.

Incluso, el presidente del Club León, evitó hablar del empresario Roberto Zermeño, a quien asegura, ‘no tengo el gusto de conocerlo”.

“Sería muy dificil hablar de alguien que no conozco, he escuchado historias , pero no puedo emitir una opinión de alguien que no conozco, sería muy irresponsable de mi parte”, remató.