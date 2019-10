'No fue con mala intención', acepta Baños uso de Photoshop en foto oficial

CDMX.- En entrevista para Marca Claro, el presidente deportivo de Club América, Santiago Baños, aceptó que sí hicieron Photoshop en la foto oficial para el Apertura 2019, pero no con malas intenciones.

La verdad es que no lo hicimos con malas intenciones. Sabíamos que (Sebastián) Córdova no estaba, ni Gio tampoco y no teníamos muchas fechas para hacer la foto oficial”, declaró Baños.