‘No lo quería, puse almohada en su cabeza y no paré’, futbolista revela que mató a su hijo

Besiktas, Turquía.- En Turquía, la historia de Cevher Toktas estremeció a la sociedad, debido a que el futbolista del Bursa Yildirim Spor confesó que mató a su hijo de 5 años, quien había entrado al hospital, con síntomas de COVID-19, revelando que nunca lo quiso y en el asesinato, utilizó un almohada.

Después de casi dos semanas del asesinato del menor, de acuerdo con el diario Daily Sabah, Cevher Toktas reveló a la Policía que él fue el culpable de la muerte de su hijo.

Toktas señaló que llamó a los médicos, quienes no sospecharon sobre un asesinato del menor, quien ingresó con síntomas de COVID-19.

Nunca lo quise, desde su nacimiento. No sé porqué no lo quiero, la razón de haberlo asesinado fue porque no lo quise. No tengo ningún problema mental”, declaró.