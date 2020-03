‘No me agredió’, dice esposa de Renato Ibarra y retiran cargos a futbolista

CDMX.- Al ahora ex futbolista de las Águilas del América, Renato Ibarra, le retiraron dos cargos y su esposa, Lucely Chalá, aseguró que el futbolista no la agredió.

En un video difundido por Carlos Jiménez, se escucha que le recuerdan a Lucely Chalá sobre la entrevista que dio en el hospital y le preguntan si Renato Ibarra la agredió físicamente, a lo que ella responde que no.

No. No me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, dice Lucely.