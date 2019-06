'Tenía miedo a ser yo mismo', revela 'Chicharito' y acepta que subió seis kilos

Londres, Inglaterra.- Para aclarar sus temas de vida personal, Javier 'Chicharito' Hernández fue entrevistado por su amigo Diego Dreyfus, confesando que cuando estuvo en vacaciones en Italia y subió seis kilos, pero también hablando sobre cómo escondió ciertas facetas de su vida, porque temía ser él mismo.

El jugador mexicano aseguró que no está distraído por grabar un videoblog y sigue amando al futbol, pero comparte su vida con los demás.

Hernández señaló que cuando vio las reacciones de la entrevista, que fue sacada de contexto, mostró cómo es apasionado.

Intentaba explicarles y decirles que esos datos que di, porque no puedo decirte que no tengo dinero, no puedo decirte que no soy exitoso, no puedo decirte, porque sería mentiroso”, declaró, señalando que sigue siendo afortunado.