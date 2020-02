‘No me estés chin… y acepté’, reconocen a Julio César Chávez como Mr. Amigo

CDMX.- Julio César Chávez fue reconocido como ‘Mr. Amigo’ por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el boxeador aceptó que, en un inicio, no quería recibir la distinción, pero le dijo a Mauricio Sulaimán que ya no lo estuvieran ‘chin…’ y aceptó.

En su discurso, Chávez aceptó que se sentía contento y orgulloso por el reconocimiento, recordando que en San Antonio, Texas, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, intentó convencerlo, pero el boxeador no quería el reconocimiento.

No sé qué sea eso, le dije. Con todo respeto. Me empezó a explicar la dinámica, duramos una hora platicando y no podía convencerme, hasta que después, con todo respeto, me dio un poco de pena y le dije está bien, no me estés chin... Así fue”, declaró Chávez.