‘No me gustan mucho’, dijo Ambriz sobre ‘Panenka’ de Ángel Mena

León, Guanajuato.- Aunque Ignacio Ambriz dijo que su oncena titular tardó un poco en encontrar nuevamente su ritmo, prefirió no señalar la labor de ninguno de sus elementos salvo lo realizado por Ángel Mena en el cobro del segundo penal.

No lo vi (el penal), fue cuando me metí al banquillo que casi nunca lo hago, volteo y veo al arquero que está como malabareando, ya hablaré con él (Mena) el martes, ese tipo de cosas no me gustan mucho”.