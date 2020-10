‘No me importa el ‘Doctor’ García’, dice Martinoli y le besa mano a Zague

Estados Unidos.- En un video subido en su cuenta de Facebook, Christian Martinoli aseguró que no generarán ‘escándalo barato’, que no le ‘importa el ‘Doctor’ Luis García, y besó la mano a Zague.

Estando en un hotel con Zague, Christian Martinoli se abrazó con su compañero, a quien le besó la mano.

Zague mencionó que Martinoli siempre critica a “las poderosas Águilas del América”, pero el comentarista señaló que el equipo “no existe”.

La gente no está consternada, la gente lo que quiere es chisme y boruca, y no lo va a tener; de este lado no la va a tener. Escándalo barato no vamos a generar, por culpa de tu producción (dirigiéndose a Macías)”, declaró Martinoli.