‘No me importa un…’, dijo Nick Kyrgios tras abucheos en Acapulco

Acapulco, Guerrero.- Nick Kyrgios llegó a Acapulco para defender su título en el Abierto Mexicano de Tenis, pero tuvo que retirarse y salió abucheado, algo que “no le importó un…”

El tenista australiano tuvo su primer enfrentamiento ante el francés Ugo Humbert y tras perder el primer set, Kyrgios abandonó por una lesión en la muñeca.

Tras su decisión, la afición reunida en el estadio comenzó a abuchear a Nick Kyrgios, quien se despidió.

En conferencia de prensa, Kyrgios señaló que estuvo lidiando con la lesión en la muñeca, buscando recuperarse, pero el martes por la noche no pudo seguir. Cuestionado sobre los abucheos, Kyrgios fue contundente con su respuesta.

No me importa un… realmente no me importa. No estoy saludable, vine aquí para tratar de jugar, hice todo para jugar y realmente no me importa un…”, declaró.