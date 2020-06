‘No me importó mostrar mi casa’, responde Fernando Beltrán a críticas

Guadalajara, Jalisco.- Tras los comentarios de burla que recibió al mostrar su casa en la transmisión previa en eLiga Mx, Fernando Beltrán de Chivas respondió a las críticas, asegurando que no le importó.

Entrevistado por ‘Chapis’ Herrera de TUDN, Fernando Beltrán contó que en la eLiga Mx, al personal de Chivas TV tuvo la idea de mostrar el video del recorrido de su cuarto a la sala.

Ni me fijé en eso, ni me importó mostrar mi casa, no iba a mostrar una casa que no era mía u otra casa en la que no vivía. Yo salí normal”, declaró.