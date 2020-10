'No me quedaré en silla de ruedas, busco justicia de Pumas', expresa García

CDMX.- En entrevista para La Última Palabra de Fox Sports, el canterano de Pumas, José Antonio García señaló que no se ha quedado inválido y lo que busca de Pumas es que haya justicia, ya que “no es una máquina”.

En la plática, José Antonio García contó que el día que le contaron sobre la imposibilidad de seguir jugando al futbol, se sintió derrotado y uno de los días más tristes de su vida, pero se quitó una carga, por lo que debió modificar su estilo de vida.

Jamás creí que fuera a tener este tratamiento en silla de ruedas, me gustaría aclararlo, porque lo he escuchado en varios medios que dicen que estoy inválido, no, no estoy inválido; es un tratamiento para retrasar la prótesis lo más que se pueda, porque tengo 28 años y las prótesis solo te puedes poner dos en tu vida y tienen una vida útil por 15 años”, declaró.