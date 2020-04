‘No me sentiría menos’, Miguel Herrera se compara con Pep Guardiola

CDMX.- Uno de los sueños de Miguel Herrera es dirigir en Europa y en entrevista con TUDN, el técnico de América aseguró que no es menos que el español Pep Guardiola.

Herrera aseguró que la diferencia es que Guardiola está en Europa y él está en el continente americano y aunque está feliz en América, le gustaría dirigir en el Viejo Continente.

Herrera también añadió que si llega a enfrentar a Pep Guardiola, no se sentiría menos que el español.

No me sentiría para nada menos que él, me podría poner en una cancha frente a Pep y no me siento menos. Lo respeto mucho, es el mejor técnico del mundo, pero también tengo las bases para poder enfrentarlo”, añadió.