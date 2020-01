‘No me siento congelado del ‘Tri’’, ‘No soy más que nadie’; señala ‘Chicharito’

Los Ángeles, California.- Javier Hernández llegó a LA Galaxy de la MLS y aseguró que llega como “una leyenda del futbol mexicano”. Ahora, en entrevista con Herculez Gomez explicó porqué dijo esa frase y también señaló que sí ve a Chivas como ‘Chivalácticas’.

En la entrevista, ‘Chicharito’ aseguró que él no se siente ni más ni menos que nadie, sabiendo que hay trabajos que conllevan más responsabilidad.

En ningún momento me he sentido ni más ni menos que tú, o con un aficionado, o con un niño u otra persona más grande y haga otra profesión o gente que trabaje en la institución. Nunca me he sentido ni más ni menos”, declaró.

‘Chicharito’ señaló que él ha hablado y decir cosas que siente, porque en México no se le da respeto a opiniones, señalando que es cultural.

No es crítica, hay mucho potencial en el País. Por eso, el imaginemos ‘cosas chin…’ no es porque, la gente critica que hay que hacerlas, pero hay que imaginárnosla. De ahí se vuelve realidad, de ahí es el primer paso, después tienes que chin… mucho”, dijo.

‘Chicharito’ defendió el imaginar ‘cosas chin…’, porque se debe creer en uno mismo.

El jugador de LA Galaxy aseguró que no se necesita ser un jugador de futbol, ser famoso o tener dinero para poder expresar sensaciones y confiar en uno mismo, siendo “chin…”.

Yo menciono eso (ser leyenda) y es ser arrogante, ¡no! No es que sea arrogante, no lo mencioné para ser arrogante, lo mencioné para que la gente pueda confiar en uno mismo”, señaló.

‘Chicharito’ explicó también que todas las personas pueden ser leyendas en sus vidas, ya que no debe haber alguien que lo diga, tiene que empezar por uno mismo. El jugador aseguró que no le sorprendió la reacción de los comentaristas cuando mencionó que dijo que era “una leyenda”.

El jugador detalló que su frase es con el fin de aspiración, para que la gente pueda creérsela y cumplir sus sueños.

No se siente ‘congelado’ de Selección Mexicana

‘Chicharito’ también habló de Chivas y de Selección Mexicana. Sobre su ex equipo, señaló que sí ve a Chivas como ‘Chivalácticas’.

Hernández Balcázar aseguró que Chivas es el equipo de su vida y sobre el no tener ofrecimientos del Rebaño Sagrado, no lo ve como falta de respeto, sino como admiración de no romper el proceso de estar en Europa, señalando que ahora sí son las ‘chivalácticas’

“Chivas está ahorita y como se le llama de mucha burla, las ‘Chivalácticas’. Yo sí las veo así. Creo que están bien representados y ningún jugador que está fuera, hace falta”, declaró.

‘Chicharito’ también ve que Chivas puede ser un candidato serio al título y como aficionado, apoyará al equipo.

Sobre Selección Mexicana, ‘Chicharito’ aseguró que no se siente ‘congelado’ al no ser llamado, porque no se siente eterno en el ‘Tri’, ni cuando lo convocan se siente “indiscutible”.

‘Chicharito’ jugará con LA Galaxy para la temporada 2020 de MLS y también señaló que respeta la opinión, de quienes lo llaman ‘tronco’ o ‘suertudo’, porque no busca la admiración de los demás, señalando que eso sería “arrogante”.