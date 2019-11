'No mereces estar nunca más en Selección', dice conductor de TUDN a 'Chicharito'

CDMX.- En Contacto Deportivo, se tocó el tema de la ausencia de ‘Chicharito’ Hernández en la presente convocatoria de Selección Mexicana para los partidos de Liga de Naciones de Concacaf y el conductor de TUDN, Paco Villa, aseguró que al no dar la cara por lo que hizo, el jugador no merece estar en el 'Tri'.

Al lado de Adriana Monsalve, Paco Villa señaló que no era “exagerado” que Javier ‘Chicharito’ Hernández no vuelva a Selección Mexicana, ya que se lo merecía, no por tema personal, sino por lo que hizo a un miembro del staff.

Paco Villa le dijo a ‘Chicharito’ que puede hacer lo que quiera con su vida, es su asunto, pero cuando involucras a alguien de Selección Mexicana, pidiéndole un favor y no dio la cara, se merece no volver al ‘Tri’.

Eso es lo que te está cobrando la gente de Federación Mexicana de Futbol, lo que te está cobrando la gente de Selección Mexicana, el ‘Tata’ Martino. No mereces estar nunca más en Selección Nacional”, le dijo Paco Villa.

El conductor criticó a ‘Chicharito’ por no dar la cara ante el despido del elemento de staff en la pasada convocatoria de septiembre, ya que no fue compañero y añadió que se merece no ser llamado, pese a ser el máximo goleador de Selección Mexicana.

Para los partidos amistosos ante Estados Unidos y Argentina, ‘Chicharito’ Hernández pidió un favor a un elemento de Logística de la Federación Mexicana de Futbol, para poder introducir a dos mujeres en el mismo vuelo en el que iba la Selección Mexicana, pero éste último fue despedido. También, Hernández cambió la reservación en un hotel, que estaba a nombre de su esposa Sarah Kohan, para que sus dos amigas pudieran estar ahí.

El último partido del ‘Tri’ fue ante Estados Unidos en septiembre, donde anotó un gol.