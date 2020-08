No nadamás Jordan, también Beckham tendrá documental al estilo "The Last Dance"

Inglaterra.- Otro de los famosos ex deportistas que tendrá su documental al mero estilo que "The Last Dance", es David Beckham quien ya planea producirlo de la mano con una casa de nombre "Studio 99", confirmó el Diario "The Sun".

El ex jugador del Manchester United y Real Madrid se encuentra en pláticas con Amazon y Netflix para ver por que plataforma será proyectado.

El proyecto abarcará desde los inicios hasta su salto a la fama con el Manchester United, su paso por el Real Madrid en el que formó parte de los 'Galácticos' , además de sus planes para fundar un nuevo equipo en Miami.

Se tratará la vida post-futbolística de David, especialmente la creación de su nuevo equipo en Miami, pero también tendrá contenido personal. El interés en su vida y su familia es enorme. Todos tienen grandes esperanzas para esto", señala la información de The Sun.

El proyecto parecido al de Michale Jordan no es el primero que el ex jugador británico hace y es que Beckham ya protagonizó, junto a sus compañeros Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes, 'The Class of '92' una película documental que relata el ascenso de seis canteranos del United hasta el primer equipo.

