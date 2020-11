"No paso por mi mejor momento futbolístico": Chicharito realiza autocrítica

Los Angeles, California.- Vivió una de sus peores temporadas con Los Angeles Galaxy y por ello, Javier 'Chicharito' Hernández, decidió publicar una autocrítica en la que mencionó que no se encuentra en su "mejor momento futbolistíco".

Mediante sus redes sociales, "Chicharito" explicó a sus seguidores, que una escuadra como el LA Galaxy no puede permitirse estar en la situación por la que pasa y sobre todo quedar eliminado de playoffs.

La institución más grande de la MLS no puede permitirse el no entrar a los playoffs. La evaluación de esta temporada es completamente negativa comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico", escribió en redes sociales.