‘No puedes rogar para que alguien vea que vales el sacrificio’, Sarah Kohan celebra Navidad sin ‘Chicharito’

Los Ángeles, California.- ¿Y Chicharito? Sarah Kohan subió varias fotografías en las que mostró que pasó Navidad con sus hijos, pero sin el futbolista de LA Galaxy. También compartió algunas frases que darían a entender que hubo un rompimiento entre ambos.

En su cuenta de Instagram, Sarah Kohan compartió que su hija Nala celebró su primera Navidad, con diez semanas de nacida y Noah celebró su segunda Navidad con 18 meses.

En otra foto, Sarah Kohan mostró que su Navidad fue un sueño, ya que estuvo ocupada con sus dos bebés, añadiendo que está llena de amor y no podría haberlo hecho “sin su familia”.

En todas las fotos, la también modelo australiana aparece sin ‘Chicharito’ Hernández.

Por su parte, el jugador mexicano publicó una foto en solitario, deseando a sus seguidores una “Navidad muy chin…”.

En sus Stories de Instagram, Sarah Kohan compartió varias frases, dando a entender que hubo un rompimiento de su relación con ‘Chicharito’.

En una de las fotos, Sarah Kohan detalló la decisión más difícil es apartarse de alguien con el que piensas que puede funcionar.

“Solo puedes hacer mucho para ser compatible, pero no puedes hacer que alguien cambie para que mejore la relación. No solo puedes ser quien siembre semillas de esperanza en alguien que no toma en serio tu conexión. No puedes rogar que alguien vea que vales el sacrificio”, se leía en la imagen que compartió Kohan.