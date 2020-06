‘No puedo olvidar a México por su cariño, les agradezco’, reconoce Pelé a mexicanos

Brasil.- Mediante un video, el astro brasileño Pelé contó que le han preguntado sobre los viajes que hizo como futbolista y resaltó que a quienes no puede olvidar son a los mexicanos, debido al cariño que le dieron y a la Selección de Brasil durante el mundial de México 1970.

En un video, compartido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Pelé señaló que cuando le preguntan sobre los países que visitó, él bromea con que le faltó jugar en la Luna, pero reconoció a México.

Un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy lo digo, fue México”, resaltó Pelé.