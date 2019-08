No representaremos a Conade, ni a Gobierno en Mundial, dice Andrea Maya

CDMX.- En entrevista con Sopitas, la medallista de plata en Lima 2019, Andrea Maya, criticó que la Federación Mexicana de Tiro con Arco no les haya dado apoyo económico a días de comenzar con el Mundial Juvenil en España, y aseguró que irán, pero no representarán a la Federación... ni a Conade, ni al Gobierno.

Maya contó que mediante un mensaje de WhatsApp les avisaron que les retiraron el apoyo y señaló que el Presidente de la Federación, Santiago Avitia Hernández no inscribió a tiempo al equipo, por lo que el apoyo no fue solicitado a tiempo y no llegó.

Tras esto, comenzaron a hacer rifas, recibieron donaciones para que el equipo mexicano pueda ir al Mundial Juvenil en Madrid, España y Andrea Maya señaló que, aunque no haya el apoyo de Conade y Federación, saldrán motivados para competir.

En la competencia no verán el esfuerzo del Gobierno, no es el esfuerzo de alguien más. Todo se lo debemos a nuestros padres, amigos, a personas que donaron. Nos motivan y saldremos adelante”, dijo.

Andrea también comentó que el grupo está fuerte y no dejarán que les roben el sueño. La deportista mexicana también declaró que representarán a México.

Cada flecha que se tire en el Mundial no va a ser gracias al Presidente ni a la Federación... el papel, bueno o malo, será por la gente que nos ayudó, no vamos a representar a la Federacióm, al Gobierno, ni a Conade, representaremos a México”, dijo.

El mundial Juvenil de Tiro Con Arco comenzará el próximo 19 de agosto y finalizará el 25 del mismo mes.

En Lima 2019, Andrea Maya ganó medalla de plata en la categoría femenil individual arco compuesto.