No sabía que llegaba Ronaldinho, por él me fui de Querétaro; revela Adolfo Ríos

CDMX.- El exportero Adolfo Ríos contó su experiencia sobre ser vicepresidente deportivo de Querétaro a Luis García y Christian Martinoli, revelando que durante su estancia, él no sabía que iba a llegar Ronaldinho y a causa del jugador brasileño, se marchó de Gallos Blancos.

En la plática, Adolfo Ríos contó que dos años antes de decidir tomar la vicepresidencia de Querétaro, le habían hecho la invitación, pero rechazó tomar el cargo, porque no se sentía con la experiencia. En 2012, llegó a Querétaro y señaló que durante el tiempo que estuvo, vio que quienes ponen el dinero, son quienes toman las decisiones, no siempre las correctas, señalando que hay intereses.

Para 2014, Adolfo Ríos contó que tomó la decisión de dejar la vicepresidencia deportiva, debido a la llegada de Ronaldinho.

Yo nunca me enteré que iba a llegar Ronaldinho, teníamos a un excelente jugador como Gustavo Gustavino, uruguayo, que había hecho pretemporada con el equipo, un gran jugador y me habló para decirme: ‘me voy, me acaban de hablar y viene en mi lugar Ronaldinho’”, contó.