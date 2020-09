‘No sé con qué ganó, me pegó cabezazos’, dice Chávez Jr tras derrota ante Cázares

Tijuana, Baja California.- Julio César Chávez Jr volvió al ring… y nuevamente sufrió una derrota; ésta vez ante Mario Cázares. Al final de la pelea, Chávez Jr aseguró que su rival le dio varios cabezazos.

Tras seis rounds, la pelea fue detenida, ya que Julio César Chávez Jr tenía una herida cerca del ojo derecho y por decisión unánime, Mario Cázares obtuvo la victoria. En las papeletas, los jueces dieron 59-54, 57-56 y 57-56 a favor de Cázares.

En el segundo round, Cázares dio un cabezazo a Chávez Jr, por lo que le fue descontando un punto.

Tras el enfrentamiento, Chávez Jr no ocultó su molestia, asegurando que Mario Cázares no peleó.

No sé con qué ganó la pelea, no sé qué vean. Aparte, me pegó dos cabezazos. No estoy enojado, porque no me ganó”, declaró.