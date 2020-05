‘No sé qué me vio’, revela Martinoli cómo conoció a su esposa; ‘está loco’, dice sobre ‘Doctor’

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el comentarista Christian Martinoli reveló cómo conoció a su esposa Claire, señalando que no sabe que le vio ella a él, y aseguró que el ‘Doctor’ Luis García ‘está loco’.

Dentro de las preguntas, Alarcón le preguntó sobre su vida, y Martinoli aseguró que es “una persona muy aburrida.

Soy muy aburrido, no sé cómo mi esposa decidió quedarse conmigo. Soy un tipo verdaderamente aburrido, no tomo. A la segunda, me estoy durmiendo”, declaró.

Sobre cómo conoció a Claire, Martinoli reveló que su actual esposa trabajaba en TV Azteca.

“Ella es francesa, aprendió a hablar español en Chile, porque su padre trabajaba en una multinacional holandesa y lo movieron por varias parte del mundo. Aprendió a hablar inglés en Australia”, declaró.

Martinoli aseguró que Claire llegó a México, porque su papá estaba en el País y para encontrar trabajo, después de estudiar en Londres, Inglaterra.

En Azteca, Martinoli contó, su esposa laboraba en producción, posteriormente en Noticias, enfocándose en el diseño.

“Un día, la vi cruzar varias veces por la redacción de Deportes. Hacía horas nal… en el sector”, declaró.

Martinoli señaló que, en sus “horas nal…” no hacía nada, se enfocaba en la computadora, veía la televisión, cuando vio a Claire.

Como buen mirón, pregunté quién era esa chica y me dijeron. Ella no quería saber nada de nada con personas que tenían que ver con personas de televisión a cuadro y de pronto, no sé que me vio y se convenció de salir conmigo un rato”, declaró.