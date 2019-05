'No es de mi agrado verlos', dice 'Canelo' a prensa en bautizo

Guadalajara, Jalisco.- Canelo Álvarez realizó un bautismo para su hijo Saul Adiel y cuando llegó a la fiesta, la prensa ya lo esperaba, pero el boxeador los desairó y les comentó que no tenía idea de quién los había invitado.

Bajando de su automóvil, diversos reporteros felicitaron al 'Canelo', pero el boxeador se mostró indiferente con ellos.

Con el respeto que se merecen, no sé quién los invitó. Es mi vida personal y no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que me merecen, muchas gracias, pero no es de mi agrado verlos”, les dijo.