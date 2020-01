No solo ‘Travieso’, Chávez podría pelear ante de la Hoya; ‘Anda de hablador’, dice 'Terrible'

CDMX.- El peleador Julio César Chávez podría tener otra pelea de exhibición, pero no ante ‘Travieso’ Arce, sino ante Óscar de la Hoya.

ESPN reportó que hay intenciones de que haya una pelea entre Chávez y De La Hoya, siendo el estadio Caliente de Tijuana, Baja California, la posible sede para el enfrentamiento.

Como profesionales, Óscar de la Hoya y Julio César Chávez se enfrentaron en dos ocasiones, en 1996 y 1998, y en ambas de la Hoya resultó ganador. En la primera pelea, de la Hoya ganó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en categoría de superlígero y en la segunda, consiguió el cinturón, también del Consejo, pero en categoría welter.

Incluso, Julio César Chávez ha retuiteado información sobre la posible pelea ante De la Hoya, por lo que sí puede darse.

Este jueves, Chávez y ‘Travieso’ Arce presentaron el ‘Duelo de Leyendas’, que se dará en marzo de este año en Hermosillo, Sonora.

En Tijuana, el ahora diputado Erik ‘Terrible’ Morales le contestó a Julio César Chávez y aseguró que el ex boxeador ‘anda de hablador’.

En su intervención, ‘Terrible’ Morales señaló que Chávez no puso fecha a la pelea, a la que retó en noviembre de 2019.

Me dijo (Chávez): ‘sigues tú, sigues tú’. Le dije: a mí no me lo digas, díselo a la gente. Yo no soy el que quiere subirse, él es que quiere y anda de hablador”, declaró Morales.